Кущенко: На Матче звезд Единой лиги ВТБ в Москве ожидается аншлаг

Источник: РИА "Новости"

Матч звезд пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве 17 февраля. Вместимость арены составляет 11 тыс. зрителей.

«Тем, кто еще думает, надо поторопиться. Билеты разлетаются, и мы ожидаем аншлаг», — сказал Кущенко.

«У нас могут быть потери, например Сергей Карасев (баскетболист “Зенита” — прим. ТАСС) получил травму, но по регламенту лиги, если игрок выбран болельщиками, то он обязан присвистывать на скамейке, если не температура или что-то серьезное», — отметил Кущенко.