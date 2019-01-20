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20 января, источник: ТАСС

Кущенко: На Матче звезд Единой лиги ВТБ в Москве ожидается аншлаг

ХИМКИ /Московская область/, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продажи билетов на Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ идут хорошо, и организаторы ожидают аншлаг. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

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Источник: РИА "Новости"

Матч звезд пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве 17 февраля. Вместимость арены составляет 11 тыс. зрителей.

«Тем, кто еще думает, надо поторопиться. Билеты разлетаются, и мы ожидаем аншлаг», — сказал Кущенко.

«У нас могут быть потери, например Сергей Карасев (баскетболист “Зенита” — прим. ТАСС) получил травму, но по регламенту лиги, если игрок выбран болельщиками, то он обязан присвистывать на скамейке, если не температура или что-то серьезное», — отметил Кущенко.

Первый подобный матч прошел в 2017 году в Сочи, второй — в 2018-м в Санкт-Петербурге. В Матче всех звезд соперничают команды «Звезды России» и «Звезды мира».

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