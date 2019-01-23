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21:02 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» выиграли десятый матч из десяти в Евролиге

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло греческий «Олимпиакос» в матче 10-го тура регулярного чемпионата женской баскетбольной Евролиги.

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Источник: Р-Спорт

Встреча группы B в Курске завершилась со счетом 75:58 (18:13, 17:21, 18:8, 22:16). У «Динамо» 21 очко набрала Брианна Стюарт, 20 очков на свой счет записала Соня Петрович. У «Олимпиакоса» дабл-дабл оформила Ликендра Джонсон (14 очков, 10 подборов).

«Динамо» выиграло десять матчей в группе из десяти. 30 января курский клуб на выезде встретится с турецким «Фенербахче».

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