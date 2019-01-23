Баскетболистки курского «Динамо» выиграли десятый матч из десяти в Евролиге
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло греческий «Олимпиакос» в матче 10-го тура регулярного чемпионата женской баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло греческий «Олимпиакос» в матче 10-го тура регулярного чемпионата женской баскетбольной Евролиги.
Встреча группы B в Курске завершилась со счетом 75:58 (18:13, 17:21, 18:8, 22:16). У «Динамо» 21 очко набрала Брианна Стюарт, 20 очков на свой счет записала Соня Петрович. У «Олимпиакоса»
«Динамо» выиграло десять матчей в группе из десяти. 30 января курский клуб на выезде встретится с турецким «Фенербахче».