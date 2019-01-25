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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ

По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, определились составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ, информирует официальный сайт турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 17 февраля в Москве.

Напомним, что еще 2 wild card для каждой сборной имеет Лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.

«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»).

«Звезды Мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба — «Химки»).

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