Определились составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ
По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, определились составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ, информирует официальный сайт турнира.
По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, определились составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ, информирует официальный сайт турнира.
Встреча пройдет 17 февраля в Москве.
Напомним, что еще 2 wild card для каждой сборной имеет Лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.
«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»).
«Звезды Мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рэйнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба — «Химки»).