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22:29 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Баварии» в первом матче после возвращения Куртинайтиса на пост тренера

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» уступил немецкой «Баварии» со счетом 60:71 в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Баварии» Деррик Уильямс, набравший 20 очков. В составе «Химок» наибольшее количество очков набрал американский форвард Микки Джордан (13). Команды сыграли между собой в шестой раз, во всех матчах побеждали немцы.

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Матч стал первым для Римаса Куртинайтиса после возвращения на пост главного тренера «Химок». Литовский специалист сменил грека Георгиоса Барцокаса в понедельник. Ранее Куртинайтис тренировал «Химки» с 2011 по 2016 год.

В турнирной таблице «Химки» занимают 13-е место, одержав семь побед при 13 поражениях. «Бавария» с десятью победами и десятью поражениями занимает восьмое место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 20 матчах.

В следующем туре «Химки» на домашней площадке сыграют с литовским «Жальгирисом» 31 января, в тот же день «Бавария» примет «Фенербахче».

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