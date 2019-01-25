«Химки» проиграли «Баварии» в первом матче после возвращения Куртинайтиса на пост тренера

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Баварии» Деррик Уильямс, набравший 20 очков. В составе «Химок» наибольшее количество очков набрал американский форвард Микки Джордан (13). Команды сыграли между собой в шестой раз, во всех матчах побеждали немцы.
Матч стал первым для Римаса Куртинайтиса после возвращения на пост главного тренера «Химок». Литовский специалист сменил грека Георгиоса Барцокаса в понедельник. Ранее Куртинайтис тренировал «Химки» с 2011 по 2016 год.
В турнирной таблице «Химки» занимают 13-е место, одержав семь побед при 13 поражениях. «Бавария» с десятью победами и десятью поражениями занимает восьмое место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 20 матчах.
В следующем туре «Химки» на домашней площадке сыграют с литовским «Жальгирисом» 31 января, в тот же день «Бавария» примет «Фенербахче».