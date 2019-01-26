Итудис выдержал проверку. ЦСКА перетерпел «Барселону»

Источник: РИА "Новости"

Игра ЦСКА против «Барселоны» была интересна не только тем, как отреагируют «армейцы» на поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита». Дело в том, что перед матчем в прессе появились слухи относительно решающего характера встречи лично для Димитриса Итудиса. Сначала анонимный аккаунт «Чёрный баскетбол» написал в Twitter, что коуч красно-синих в опасности, причём в его уходе якобы заинтересованы Нандо де Коло и Серхио Родригес, а затем аналогичная информация просочилась в каталонскую прессу — правда, без перечисления персоналий. Подтверждений этому пока нет, да и вряд ли они вообще будут. Но дым без огня бывает очень редко.

Впрочем, вряд ли это волновало самого Итудиса. Грек традиционно не комментирует слухи, да и проблем у него хватало: ЦСКА в последних матчах не показывал искромётной игры, лишился Кори Хиггинса и ехал в гости к команде, которая пропускает на своём паркете меньше всех.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7aTeEHw5Zj0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но с самого начала стало понятно, что матч будет нетипичным. Взять хотя бы подборы: «Барса», фронткорт которой представлен мощной тройкой Томич — Синглтон — Серафин, вдруг начала уступать «краску». Не так значительно, но ЦСКА выиграл щит, а, например, Алек Питерс собрал в нападении три отскока. Да и вообще американец здорово вошёл в игру. Касательно игроков гостей, так можно было сказать далеко не о всех — в первой четверти очки у ЦСКА набирали лишь три человека: у Питерса было восемь, столько же у Курбанова, Хантер добавил четыре. Вот и всё.

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«Барселона» же держалась на весьма хорошем проценте попаданий и, собственно, защите против остальных «армейцев», не входящих в троицу результативных. Куда сложнее каталонцам стало во второй четверти, когда Нандо де Коло вдруг взбесился и начал картечью палить по кольцу хозяев. Француз за четверть набрал 14 очков, а не отпустить ЦСКА в далёкое плавание команда Светислава Пешича смогла исключительно благодаря меткости своих снайперов.

Единственная попытка убежать от самой «Барселоны» случилась в третьей четверти. Сине-гранатовые рванули 16:6, Виктор Клавер не знал промаха, а Адам Ханга на исходе времени владения запулил вот это.

Итудис командировал на паркет де Коло, и сомнения относительно его ангажированности сразу отпали — защитник продолжил демонстративно не замечать соперников. К концу встречи на счету Нандо были семь точных попаданий издали при 10 попытках.

ЦСКА очень быстро догнал и перегнал «Барселону». Красно-синие уцепились за шаткое преимущество в одно-два владения и постарались зацементировать собственную оборону. Отчасти это получилось — хозяевам стали сложнее давать очки, а расколдовать кольцо «армейцев» они смогли при «-8». Было слишком поздно.

Евролига. 20-й тур

25 января 2019, пятница, 23:00 МСК

«Барселона» — ЦСКА — 76:84 (20:20, 21:24, 20:19, 15:21)

«Барселона»: Клавер — 17, Серафен — 14, Курич — 8, Синглтон — 7, Ориола — 6, Пангос — 5, Эртель — 5, Рибас — 3, Томич — 3, Блажич, Пустовой

ЦСКА: де Коло — 25, Курбанов — 17, Родригес — 10, Питерс — 8, Клайберн — 8, Хайнс — 8, Хантер — 8, Боломбой, Ухов, Антонов, Хэкетт, М. Кулагин

У команды Итудиса на очереди две предположительно лёгкие прогулки в Единой лиге ВТБ, затем встреча с обидчиком по первому кругу черногорской «Будучностью», а потом сразу два неудобных соперника — «Локомотив» во внутреннем чемпионате и «Реал» в Евролиге. В общем, в ближайшие недели болельщикам ЦСКА скучать точно не придётся.