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20:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Нижний Новгород» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский УНИКС в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 91:85 (13:12, 18:26, 38:25, 22:22) в пользу хозяев. У победителей 27 очков набрал Кендрик Перри, у УНИКСа 18 баллов на счету Эрика Макколлума, а Мелвин Эджим оформил дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).

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