«Нижний Новгород» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 91:85 (13:12, 18:26, 38:25, 22:22) в пользу хозяев. У победителей 27 очков набрал Кендрик Перри, у УНИКСа 18 баллов на счету Эрика Макколлума, а Мелвин Эджим оформил дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).