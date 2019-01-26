«Нижний Новгород» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский УНИКС в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли казанский УНИКС в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 91:85 (13:12, 18:26, 38:25, 22:22) в пользу хозяев. У победителей 27 очков набрал Кендрик Перри, у УНИКСа 18 баллов на счету Эрика Макколлума, а Мелвин Эджим оформил