ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 40 очков в матче Лиги ВТБ
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде разгромили белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде разгромили белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра завершилась со счетом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19) в пользу армейцев. Самым результативным в составе ЦСКА стал Дэниэл Хэккетт (24 очка), 16 очков записал на свой счет Джоэль Боломбой. У хозяев 19 очков набрал Виталий Лютыч.
ЦСКА 30 января примет польский клуб «Зелена-Гура», «Цмоки-Минск» 2 февраля сыграет дома с казанским УНИКСом.