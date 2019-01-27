ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 40 очков в матче Лиги ВТБ

Игра завершилась со счетом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19) в пользу армейцев. Самым результативным в составе ЦСКА стал Дэниэл Хэккетт (24 очка), 16 очков записал на свой счет Джоэль Боломбой. У хозяев 19 очков набрал Виталий Лютыч.