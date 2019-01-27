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17:47 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 40 очков в матче Лиги ВТБ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде разгромили белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Р-Спорт

Игра завершилась со счетом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19) в пользу армейцев. Самым результативным в составе ЦСКА стал Дэниэл Хэккетт (24 очка), 16 очков записал на свой счет Джоэль Боломбой. У хозяев 19 очков набрал Виталий Лютыч.

ЦСКА 30 января примет польский клуб «Зелена-Гура», «Цмоки-Минск» 2 февраля сыграет дома с казанским УНИКСом.

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