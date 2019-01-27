Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили лидеру Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили лидеру Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Домашний поединок с главным фаворитом «банковского» турнира минчане начали неплохо, но по ходу игры армейцы наращивали преимущество и в итоге выиграли со счетом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19). Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал Виталий Лютыч, набравший 19 очков. Для ЦСКА это 14-я виктория в 15 матчах.
В этом сезоне минские «драконы» победили всего дважды в 14 проведенных встречах, и занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.
Два следующих матча «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна также проведут в Минске. 2 февраля состоится игра с казанским УНИКСом, 10 февраля — поединок с «Зенитом» из