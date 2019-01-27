Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Домашний поединок с главным фаворитом «банковского» турнира минчане начали неплохо, но по ходу игры армейцы наращивали преимущество и в итоге выиграли со счетом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19). Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал Виталий Лютыч, набравший 19 очков. Для ЦСКА это 14-я виктория в 15 матчах.

В этом сезоне минские «драконы» победили всего дважды в 14 проведенных встречах, и занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.