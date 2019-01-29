Моня заменит Карасева в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
ТАСС, 29 января. Защитник петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
ТАСС, 29 января. Защитник петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Отмечается, что баскетболист не успеет восстановиться после травмы,
«Желаем Сергею Карасеву скорейшего восстановления. Он по праву считается одной из главных звезд “Зенита” и Лиги ВТБ. Уверена, во второй половине сезона мы увидим еще много ярких матчей в его исполнении», — заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.
Карасев дважды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ (2017, 2018). Матч звезд 2019 года пройдет 17 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Первый подобный матч прошел в 2017 году в Сочи, второй — в 2018-м в