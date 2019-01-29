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15:39 (мск), источник: ТАСС

Моня заменит Карасева в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 29 января. Защитник петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что баскетболист не успеет восстановиться после травмы, из-за которой пропустит еще три недели. Карасева заменит форвард «Химок» Сергей Моня.

«Желаем Сергею Карасеву скорейшего восстановления. Он по праву считается одной из главных звезд “Зенита” и Лиги ВТБ. Уверена, во второй половине сезона мы увидим еще много ярких матчей в его исполнении», — заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Карасев дважды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ (2017, 2018). Матч звезд 2019 года пройдет 17 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Первый подобный матч прошел в 2017 году в Сочи, второй — в 2018-м в Санкт-Петербурге. В Матче всех звезд соперничают команды «Звезды России» и «Звезды мира».

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