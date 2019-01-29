Моня заменит Карасева в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что баскетболист не успеет восстановиться после травмы, из-за которой пропустит еще три недели. Карасева заменит форвард «Химок» Сергей Моня.

«Желаем Сергею Карасеву скорейшего восстановления. Он по праву считается одной из главных звезд “Зенита” и Лиги ВТБ. Уверена, во второй половине сезона мы увидим еще много ярких матчей в его исполнении», — заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.