«Автодор» объявил о назначении Евгения Пашутина главным тренером команды

На этом посту 49-летний Пашутин сменил Душана Алимпиевича. Сообщается, что новый тренер уже представлен команде и будет руководить ей в матче Кубка Европы FIBA против голландского «Лейдена», который состоится в Саратове в среду.

«Назначением Пашутина рассчитываем вернуть “Автодору” свой баскетбол и характер. Евгений является самым авторитетным и квалифицированным тренером среди всех российских специалистов. После совместного анализа прежних разногласий мы сумели прийти к компромиссу и выработать с Пашутиным совместную стратегию дальнейшего формирования командной игры», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.

Пашутин в мае 2018 года покинул пост главного тренера «Автодора» и возглавил итальянский «Канту». По словам Родионова, причиной ухода Пашутина из «Автодора» стали «концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба», выразившиеся в нежелании тренера ставить в состав молодых российских игроков.