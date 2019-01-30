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15:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Автодор» объявил о назначении Евгения Пашутина главным тренером команды

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на своем сайте объявил о назначении Евгения Пашутина главным тренером команды.

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На этом посту 49-летний Пашутин сменил Душана Алимпиевича. Сообщается, что новый тренер уже представлен команде и будет руководить ей в матче Кубка Европы FIBA против голландского «Лейдена», который состоится в Саратове в среду.

«Назначением Пашутина рассчитываем вернуть “Автодору” свой баскетбол и характер. Евгений является самым авторитетным и квалифицированным тренером среди всех российских специалистов. После совместного анализа прежних разногласий мы сумели прийти к компромиссу и выработать с Пашутиным совместную стратегию дальнейшего формирования командной игры», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.

Пашутин в мае 2018 года покинул пост главного тренера «Автодора» и возглавил итальянский «Канту». По словам Родионова, причиной ухода Пашутина из «Автодора» стали «концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба», выразившиеся в нежелании тренера ставить в состав молодых российских игроков.

«Именно благодаря таким преобразованиям в тренерском штабе рассчитываем добавить команде бойцовских качеств, вернуть себе звание грозы авторитетов, а также порадовать наших болельщиков быстрой игрой и яркими победами на внутренней и международной аренах», — добавил Родионов.

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