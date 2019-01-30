«Автодор» победил «Лейден» и вышел в плей-офф Кубка Европы FIBA

Встреча пятого тура группы L, прошедшая в среду в Саратове, завершилась со счетом 105:81 (22:21, 22:26, 25:21, 36:13) в пользу «Автодора». В составе победителей по дабл-даблу сделали Трэ Гордон (26 очков, 12 передач) и Борис Савович (25 очков, 10 подборов). У проигравших 20 очков набрал Ворти Де Йонг.