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20:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Автодор» победил «Лейден» и вышел в плей-офф Кубка Европы FIBA

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» обыграл голландский «Лейден» и пробился в плей-офф Кубка Европы FIBA.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пятого тура группы L, прошедшая в среду в Саратове, завершилась со счетом 105:81 (22:21, 22:26, 25:21, 36:13) в пользу «Автодора». В составе победителей по дабл-даблу сделали Трэ Гордон (26 очков, 12 передач) и Борис Савович (25 очков, 10 подборов). У проигравших 20 очков набрал Ворти Де Йонг.

«Автодор» набрал девять очков в пяти турах и лидирует в группе L, гарантировав себе выход в плей-офф.

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