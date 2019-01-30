ЦСКА победил клуб «Зелена Гура» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над польским баскетбольным клубом «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над польским баскетбольным клубом «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16) в пользу ЦСКА. В составе победителей 17 очков набрал Нандо Де Коло. У проигравших 17 очками отметился Михал Соколовски.
В следующем турнира ЦСКА 3 февраля примет краснодарский «Локомотив-Кубань», «Зелена Гура» 10 февраля сыграет дома с саратовским «Автодором».