ЦСКА победил клуб «Зелена Гура» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16) в пользу ЦСКА. В составе победителей 17 очков набрал Нандо Де Коло. У проигравших 17 очками отметился Михал Соколовски.