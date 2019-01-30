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21:49 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА победил клуб «Зелена Гура» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над польским баскетбольным клубом «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16) в пользу ЦСКА. В составе победителей 17 очков набрал Нандо Де Коло. У проигравших 17 очками отметился Михал Соколовски.

В следующем турнира ЦСКА 3 февраля примет краснодарский «Локомотив-Кубань», «Зелена Гура» 10 февраля сыграет дома с саратовским «Автодором».

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