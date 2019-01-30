Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» и вышли в четвертьфинал Кубка Европы

Игра, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 82:67 (24:15, 16:14, 22:21, 20:17) в пользу клуба из Казани.

В заключительном туре топ-16 УНИКС сыграет 6 февраля дома с «Андоррой», которая также уже обеспечила себе участие в четвертьфинале. В очном противостоянии команды выяснят, кто займет первое место в группе. «Зенит» встретится на выезде с хорватской «Цедевитой».