Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур0
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут0
Челси0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон0
Кристал Пэлас1
Хоккей. НХЛ
31.01
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь2
Локомотив4
Хоккей. НХЛ
31.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор2
Витязь3
Все события
Фоторепортажи
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
22:22 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» и вышли в четвертьфинал Кубка Европы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа вышли в четвертьфинал Кубка Европы, обыграв на выезде «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче топ-16 турнира.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Игра, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 82:67 (24:15, 16:14, 22:21, 20:17) в пользу клуба из Казани.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Эррик Макколлум, набравший 19 очков, у «Зенита» — Джеррод Ютофф (13).

В заключительном туре топ-16 УНИКС сыграет 6 февраля дома с «Андоррой», которая также уже обеспечила себе участие в четвертьфинале. В очном противостоянии команды выяснят, кто займет первое место в группе. «Зенит» встретится на выезде с хорватской «Цедевитой».

 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
«Пять лет — это слишком»: Шарапова — о продолжении карьеры
Президент UFC прокомментировал наказание Хабиба Нурмагомедова
Россия победила финнов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом
Шайба вратаря принесла победу «Витязю» над «Трактором» в КХЛ
СМИ: Игрок «Боки Хуниорс» перейдет в «Зенит» за 20 млн долларов
«Фиорентина» забила 7 мячей «Роме» в четвертьфинале Кубка Италии
Полузащитник «Барселоны» перешел в «Арсенал» на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь