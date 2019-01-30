Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» и вышли в четвертьфинал Кубка Европы
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа вышли в четвертьфинал Кубка Европы, обыграв на выезде «Зенит» из
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа вышли в четвертьфинал Кубка Европы, обыграв на выезде «Зенит» из
Игра, прошедшая в среду в
Самым результативным в составе УНИКСа стал Эррик Макколлум, набравший 19 очков, у «Зенита» — Джеррод Ютофф (13).
В заключительном туре топ-16 УНИКС сыграет 6 февраля дома с «Андоррой», которая также уже обеспечила себе участие в четвертьфинале. В очном противостоянии команды выяснят, кто займет первое место в группе. «Зенит» встретится на выезде с хорватской «Цедевитой».