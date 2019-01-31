«Локо» снова проиграл АСВЕЛу. Последний матч уже ничего не значит

Источник: РИА "Новости"

Первое поражение в 2019 году «Локомотив-Кубань» потерпел от французского АСВЕЛа. Тогда неудача на старте второго группового этапа рассматривалась исключительно с припиской «со всеми бывает». Однако дальнейшее выступление французской команды показало, что та победа была чем угодно, но только не случайностью.

И вот клубы подошли ко второму кругу в статусе всё для себя решивших. И те, и другие уже забронировали себе место в четвертьфинале, однако играть спустя рукава никто не собирается. Если между «Андоррой» и УНИКСом из смежной группы выбрать действительно сложно, и большой разницы нет, то вот преимущество домашней площадки в серии до трёх побед — это уже предмет для разговора.

Краснодарцам было необходимо побеждать команду из Лиона с разницей более двух очков, если они хотели обогнать её в турнирной таблице. Казалось бы, задача для одного из главных фаворитов Еврокубка не самая сложная. И пусть АСВЕЛ в этом евросезоне на своём паркете проиграл лишь однажды (сверхмотивированному «Партизану» в конце первого группового этапа), но проблем у команды Звездана Митровича было выше крыши. В домашнем чемпионате клуб неожиданно устроил ярмарку щедрости и крупно проиграл заштатному «Дижону». Вдобавок, не играл дирижер атак АСВЕЛа Мантас Калниетис, на три месяца из состава вылетел другой лидер — Альфа Каба.

Можно было просто прийти, увидеть команду, которой владеет Тони Паркер, и победить её. Или?..

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qheGQM9JxJY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первые минуты матча были полной неразберихой. АСВЕЛ включил пятую передачу и иногда ошибался, «Локо» попытался принять предложенные скорости и ошибался вообще через раз. Вместе с этим краснодарцы решили практически полностью отказаться от трёхочковых, сосредоточив силы на игре под кольцом. Но и там у команды Йовановича было достаточно проблем: в первой четверти хозяева собрали в два раза больше отскоков, чем гости, а по подборам на чужом щите и вовсе уничтожали красно-зелёных.

При этом краснодарцы умудрялись держаться где-то вблизи АСВЕЛа — трёха Тео Маледона под сирену сделала для его команды «+6», но вообще счёт был не по игре. «Локо» проигрывал, но не так значительно.

И уже после двухминутного перерыва российская команда принялась возвращать статус-кво. Запредельный темп со временем начал играть против самих хозяев, и они не только пересекали центральную линию с языками на плечах, но и в принципе отдали инициативу. Иногда они даже не успевали вернуться на свою половину быстрее, чем это делал отнюдь не скоростной Драган Апич — серб за это карал их данками. Джонсон делал это же уже в позиционном нападении.

«Локомотив» смог не только справиться с последствиями неважной игры на старте матча, но и уйти на большой перерыв с каким-никаким преимуществом.

Правда, радоваться было рано. Потому что во второй половине на паркете была ровно такая же игра, какая была на протяжении всей первой четверти. Игроки АСВЕЛа отдохнули и снова пошли вперёд на крейсерской скорости, только на этот раз учли свои ошибки — в «краску» краснодарцев больше не пускали, Райта без опекуна не оставляли, убегать гостям в быстрые отрывы не давали. В общем, играли с позиции силы.

Это вылилось в долгие четыре минуты, которые «Локо» обходился без набранных очков. Сами французы за это время отметились девятью и готовились упрыгать в отрыв. Всё бы ничего, но вместе с сиреной об окончании третьей четверти издали в кольцо красно-зелёных попал Амин Нуа — ровно такое же открытое попадание под 45 градусов, как двумя четвертями раньше попал Маледон. Дежавю? Хорошо бы! Потому что в этом случае к концовке у французов должны были закончиться силы, и они бы сами отдали победу в руки игроков «Локомотива».

Но этого не случилось. АСВЕЛ начал играть с оглядкой на собственное кольцо, старался разыгрывать до верного, а гости в принципе атаковали только в «позиционке». Меньшее количество владений ведёт к снижению результативности, а играть в такой баскетбол с нынешним АСВЕЛом — довольно опасная затея. Команда Митровича проглотит и не заметит, даже по ходу этого розыгрыша Еврокубка такие фокусы для клуба из Лиона не были редкостью.

«Локо» в итоге затянуло в эту игру, в которой у кубанцев изначально было не так много шансов — по крайней мере, без Мустафы Фалля и Джамела Маклина. «Локо» ещё один раз на втором групповом этапе проиграл АСВЕЛу, отдал французам первое место в группе и — вне зависимости от результата последнего матча этой стадии — выйдет в четвертьфинале на команду, которая займёт первую строчку в смежном квартете. Это может быть либо испанская «Андорра», либо казанский УНИКС. Димитрис Прифтис и Ко только что разобрались с «Зенитом», выбив того из дальнейшей борьбы за трофей, и, кажется, готовы сворачивать горы. Не хотелось бы, чтобы две российские команды играли друг с другом уже в четвертьфинале, хотя и паниковать пока рано — «Андорра» вполне может оставить казанцев на втором месте.