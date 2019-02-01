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01:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Химки» обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Встреча, прошедшая в четверг на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Джордан Микки, который набрал 20 очков, и которому не хватило одного подбора до дабл-дабла. У гостей 15 очков набрал Мариус Григонис.

«Химки» в следующем матче турнира сыграют 7 февраля на выезде с черногорской «Будучностью», а «Жальгирис» в тот же день встретится в гостях с испанской «Барселоной».

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