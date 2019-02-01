«Химки» обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подмосковные «Химки» обыграли литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Джордан Микки, который набрал 20 очков, и которому не хватило одного подбора до
«Химки» в следующем матче турнира сыграют 7 февраля на выезде с черногорской «Будучностью», а «Жальгирис» в тот же день встретится в гостях с испанской «Барселоной».