«Химки» обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Джордан Микки, который набрал 20 очков, и которому не хватило одного подбора до дабл-дабла. У гостей 15 очков набрал Мариус Григонис.