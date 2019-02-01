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01:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нокаут от «Химок». «Жальгирис» — первая жертва Куртинайтиса

В матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковная команда на своей площадке красиво обыграла «Жальгирис» — 74:64.

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Источник: Спорт-Экспресс

Евролига. Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8)
Х: Мики (20), Томас (16), Крокер (14), Вялцев (9), Бост (9), Маркович (4), Зубков (2).

С приближением заключительной части «гладкого» сезона каждый матч приобретает особенное значение. Особенно для команд, которые перед его началом ставили амбициозные цели, но пока почти одинаково далеки от зоны плей-офф. А ведь и для «Химок», и для «Жальгириса» попадание в восьмерку сильнейших, пожалуй, было на старте задачей-минимум.

Как бы то ни было, встреча российского и литовского клуба на европейской арене — это всегда интересно. Какое бы место они не занимали в турнирной таблице. А в ситуации, когда каждая осечка может в итоге оказаться роковой, такой матч интересен вдвойне. И недавнее возвращение литовского специалиста Римаса Куртинайтиса на пост главного тренера желто-синих только добавило этой игре принципиальности. Скучной эта игра не могла оказаться по определению.

Синдром второго сезона

В прошлом розыгрыше главного клубного турнира Старого Света и «Химки», и «Жальгирис» в равной степени могли претендовать на звание открытия сезона. Литовский клуб, никогда не входивший в число самых богатых в Евролиге, под управлением Шарунаса Ясикявичюса начал удивлять еще в «регулярке», затем сумел впервые за долгие годы пробиться в «Финал четырех» и навел там шороху.

Итоговое третье место стало достойным завершением прекрасного для каунасцев года. Хотя сразу после его завершения были большие сомнения, что в новом сезоне «Жальгирис» сможет быть так же успешен. Часть баскетболистов, определявших игру команды, отправились в более богатые клубы, а им не смену пришли те, кто еще должен был сделать себе имя на европейской арене. Топ-команды присматривались и к Ясикявичюсу, которого многие считали главным творцом успехов «Жальгириса» — в прессе звучали имена и «Барселоны», и ЦСКА. Но тренер предпочел остаться в Каунасе.

И пока пессимистичные прогнозы частично оправдываются. И состав у литовского клуба сейчас не такой мощный, как год назад. И соперники стали по-другому относиться к «Жальгирису». На своей арене при бешеной поддержке публики каунасцы не дают спуску никому, но на выезде победы им даются с трудом. Перед игрой с «Химками» литовский клуб уступил пять из последних шести матчей, а в гостях не выигрывал больше месяца.

Задачи для Куртинайтиса

Между прочим, одной из тех команд, кому удалось увезти победу из Каунаса в первом круге, стали «Химки». Ноябрьская игра стала настоящим бенефисом Шведа, набравшего 25 очков и сделавшего 10 передач. Еще 20 очков добавил Мики. Но та встреча памятна еще и тем, что стала для лидера подмосковной команды последней на данный момент — Швед сломал палец и до сих пор продолжает восстанавливаться от этой травмы.

Впрочем, матч в Каунасе для «Химок» прошел, образно выражаясь, уже в прошлом веке. Совсем недавно в клубе закончилась эра Георгиоса Барцокаса, и на тренерскую скамейку вернулся хорошо знакомый болельщикам желто-синих Куртинайтис. Под его руководством команда уже успела провести домашний матч в Евролиге, достаточно обидно проиграв «Баварии».

Это поражение показало, что проблем перед литовским тренером и его новой старой командой стоит немало. Среди них и нестабильность, ведь выиграв у баварцев первую четверть с преимуществом «+18», «Химки» не смогли выдержать заданный темп и резко сдали. И запасного варианта не нашли. В том числе и из-за проблем в нападении — очков в последних турах Евролиги команда набирала просто преступно мало. Против «Баварии» это тоже можно было видеть.

Конечно, здесь сказывается отсутствие Шведа, который сам по себе представляет грозную силу и заметно добавляет вариантов в атаке. Кроме того, вновь вылетел из-за травмы Гилл, которому предстоит операция на бедре. А Зубков в прошлом матче получил перелом носа и вынужден играть в маске.

Шаткое равновесие

Ожиданий болельщиков встреча не обманула — соперники выдали настоящий триллер. С нарастающим напряжением, щекочущей нервы кульминацией и неожиданной развязкой. Козыри на стол команды стали выкладывать сразу — Томас в первой же атаке продрался к кольцу и забил с сопротивлением, вскоре попал издали. Вслед за ним два раза подряд пальнул с дуги и Крокер. Но «Жальгирис» не отставал — «треха» Григониса, очки Дэвиса, и вот небольшой отрыв хозяев сошел на нет.

Во второй половине первой четверти и те, и другие показали, как могут играть в обороне — счет 13:13 застыл на табло на пару минут. Еще одну попытку «Химок» обозначить рывок пресек дальним попаданием Уолкап. Вторая десятиминутка протекала в похожем ключе — борьба на площадке была равной. По обыкновению здорово вошел в игру Мики, быстро набравший пять очков, «треху» попал и Бост. Но гости держали удар.

Вскоре начал проявляться и нерв этой игры — Дэвис залез под блок-шот от Томаса, а после того как «Химки» в своей атаке собрали два подбора на чужом кольце, получил технический фол. Возможно, этот эпизод в дальнейшем пошатнул уверенность «большого» «Жальгириса». Вскоре желто-синие усилиями Вяльцева вновь оторвались на шесть очков, но концовка первой половины осталась за гостями. Они без видимого труда сравняли счет, а бросок Улановаса в проходе вывел их вперед почти с сиреной.

Нокдаун и нокаут

Иногда говорят — кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает матч. Доказывать эту баскетбольную теорему на сей раз взялся «Жальгирис». Они после большого перерыва выглядели более цельно. «Треха» Милакниса на четвертой минуте — и вот уже гости имеют преимущество «+6». Куртинайтис взял тайм-аут, после которого издали попал Вяльцев, но вектора игры это не поменяло.

Литовцы тут же ушли еще на шаг дальше, а после свободного броска Каваляускаса на последних секундах отставание «Химок» достигло девяти очков — 47:56. Хозяева проигрывали щиты, что в такой игре немаловажно. Но вот парадокс — при этом лучшими в составе желто-синих были мощные Мики и Томас. На двоих они к исходу третьей четверти набрали 25 очков, и выглядели лучше оппонентов.

При этом то, что произошло в последней 10-минутке, было очень неожиданно, возможно, и для самих «Химок». Как и в первой четверти матча с «Баварией», у них вдруг начало получаться все, а сами они не давали сопернику никакой свободы. Для начала Крокер набрал восемь очков подряд и отправил «Жальгирис» в нокдаун. А когда казалось, что игра вот-вот снова станет равной и тягучей, решающий удар нанесли Мики и Томас. Пожалуй, ключевой момент состоялся при счете 63:61. Томас забил из-под кольца с фолом, не реализовал «бонусный» штрафной, но Мики с подбора переправил мяч в кольцо — и тоже не без нарушения от «Жальгириса»! Пять очков, набранных «Химками» за одну атаку — и гости сломались. Окончательно приговорила их «трешка» Марковича. Есть первая победа Куртинайтиса в Евролиге после возвращения!

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