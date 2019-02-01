Нокаут от «Химок». «Жальгирис» — первая жертва Куртинайтиса
В матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковная команда на своей площадке красиво обыграла «Жальгирис» — 74:64.
В матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковная команда на своей площадке красиво обыграла «Жальгирис» — 74:64.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8)
Х: Мики (20), Томас (16), Крокер (14), Вялцев (9), Бост (9), Маркович (4), Зубков (2).
С приближением заключительной части «гладкого» сезона каждый матч приобретает особенное значение. Особенно для команд, которые перед его началом ставили амбициозные цели, но пока почти одинаково далеки от зоны
Как бы то ни было, встреча российского и литовского клуба на европейской арене — это всегда интересно. Какое бы место они не занимали в турнирной таблице. А в ситуации, когда каждая осечка может в итоге оказаться роковой, такой матч интересен вдвойне. И недавнее возвращение литовского специалиста Римаса Куртинайтиса на пост главного тренера
В прошлом розыгрыше главного клубного турнира Старого Света и «Химки», и «Жальгирис» в равной степени могли претендовать на звание открытия сезона. Литовский клуб, никогда не входивший в число самых богатых в Евролиге, под управлением Шарунаса Ясикявичюса начал удивлять еще в «регулярке», затем сумел впервые за долгие годы пробиться в «Финал четырех» и навел там шороху.
Итоговое третье место стало достойным завершением прекрасного для каунасцев года. Хотя сразу после его завершения были большие сомнения, что в новом сезоне «Жальгирис» сможет быть так же успешен. Часть баскетболистов, определявших игру команды, отправились в более богатые клубы, а им не смену пришли те, кто еще должен был сделать себе имя на европейской арене.
И пока пессимистичные прогнозы частично оправдываются. И состав у литовского клуба сейчас не такой мощный, как год назад. И соперники стали
Между прочим, одной из тех команд, кому удалось увезти победу из Каунаса в первом круге, стали «Химки». Ноябрьская игра стала настоящим бенефисом Шведа, набравшего 25 очков и сделавшего 10 передач. Еще 20 очков добавил Мики. Но та встреча памятна еще и тем, что стала для лидера подмосковной команды последней на данный момент — Швед сломал палец и до сих пор продолжает восстанавливаться от этой травмы.
Впрочем, матч в Каунасе для «Химок» прошел, образно выражаясь, уже в прошлом веке. Совсем недавно в клубе закончилась эра Георгиоса Барцокаса, и на тренерскую скамейку вернулся хорошо знакомый болельщикам
Это поражение показало, что проблем перед литовским тренером и его новой старой командой стоит немало. Среди них и нестабильность, ведь выиграв у баварцев первую четверть с преимуществом «+18», «Химки» не смогли выдержать заданный темп и резко сдали. И запасного варианта не нашли. В том числе и
Конечно, здесь сказывается отсутствие Шведа, который сам по себе представляет грозную силу и заметно добавляет вариантов в атаке. Кроме того, вновь вылетел
Ожиданий болельщиков встреча не обманула — соперники выдали настоящий триллер. С нарастающим напряжением, щекочущей нервы кульминацией и неожиданной развязкой. Козыри на стол команды стали выкладывать сразу — Томас в первой же атаке продрался к кольцу и забил с сопротивлением, вскоре попал издали. Вслед за ним два раза подряд пальнул с дуги и Крокер. Но «Жальгирис» не отставал — «треха» Григониса, очки Дэвиса, и вот небольшой отрыв хозяев сошел на нет.
Во второй половине первой четверти и те, и другие показали, как могут играть в обороне — счет 13:13 застыл на табло на пару минут. Еще одну попытку «Химок» обозначить рывок пресек дальним попаданием Уолкап. Вторая десятиминутка протекала в похожем ключе — борьба на площадке была равной. По обыкновению здорово вошел в игру Мики, быстро набравший пять очков, «треху» попал и Бост. Но гости держали удар.
Вскоре начал проявляться и нерв этой игры — Дэвис залез под
Иногда говорят — кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает матч. Доказывать эту баскетбольную теорему на сей раз взялся «Жальгирис». Они после большого перерыва выглядели более цельно. «Треха» Милакниса на четвертой минуте — и вот уже гости имеют преимущество «+6». Куртинайтис взял
Литовцы тут же ушли еще на шаг дальше, а после свободного броска Каваляускаса на последних секундах отставание «Химок» достигло девяти очков — 47:56. Хозяева проигрывали щиты, что в такой игре немаловажно. Но вот парадокс — при этом лучшими в составе
При этом то, что произошло в последней 10-минутке, было очень неожиданно, возможно, и для самих «Химок». Как и в первой четверти матча с «Баварией», у них вдруг начало получаться все, а сами они не давали сопернику никакой свободы. Для начала Крокер набрал восемь очков подряд и отправил «Жальгирис» в нокдаун. А когда казалось, что игра