Баскетболисты ЦСКА разгромили «Будучность» в домашнем матче Евролиги

Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8). Самым результативным в составе армейцев стал Нандо де Коло, в активе которого 26 очков, 7 подборов и 7 передач. У «Будучности» 11 очков на счету Норриса Коула.