Баскетболисты ЦСКА разгромили «Будучность» в домашнем матче Евролиги
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА разгромили черногорскую «Будучность» в домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА разгромили черногорскую «Будучность» в домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8). Самым результативным в составе армейцев стал Нандо де Коло, в активе которого 26 очков, 7 подборов и 7 передач. У «Будучности» 11 очков на счету Норриса Коула.
Следующий матч на турнире ЦСКА проведет дома 8 февраля против мадридского «Реала». «Будучность» днем ранее примет подмосковные «Химки».