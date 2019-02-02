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00:00 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты ЦСКА разгромили «Будучность» в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА разгромили черногорскую «Будучность» в домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 99:69 (28:20, 24:27, 20:14, 27:8). Самым результативным в составе армейцев стал Нандо де Коло, в активе которого 26 очков, 7 подборов и 7 передач. У «Будучности» 11 очков на счету Норриса Коула.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведет дома 8 февраля против мадридского «Реала». «Будучность» днем ранее примет подмосковные «Химки».

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