Минские «Цмокi» разгромно уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ, набрав всего 3 очка в первой четверти

Сегодня чемпионы Беларуси принимали на арене минского «Фалькон клуба» одного из лидеров турнира казанский УНИКС и провально провели первую четверть, набрав всего 3 очка. В дальнейшем гости продолжали контролировать ход игры и одержали уверенную победу — 99:57 (21:3, 25:14, 24:12, 29:28). Самым результативным в составе минчан стал греческий легионер Зисис Сарикопулос, набравший 16 очков.

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В этом сезоне минские «драконы» победили всего дважды в 15 проведенных встречах и занимают последнее, 14-е, место в турнирной таблице.

Следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна также проведут в Минске: 10 февраля их ждет встреча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В активе питерской команды 8 побед в 13 играх и сейчас она занимает 5-е место. Впереди московский ЦСКА — 15 викторий (16 матчей), у «Химок» 12 побед (14), в активе УНИКСа также 12 выигрышей (15).