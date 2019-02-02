Минские «Цмокi» разгромно уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ, набрав всего 3 очка в первой четверти
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионы Беларуси принимали на арене минского «Фалькон клуба» одного из лидеров турнира казанский УНИКС и провально провели первую четверть, набрав всего 3 очка. В дальнейшем гости продолжали контролировать ход игры и одержали уверенную победу — 99:57 (21:3, 25:14, 24:12, 29:28). Самым результативным в составе минчан стал греческий легионер Зисис Сарикопулос, набравший 16 очков.
В этом сезоне минские «драконы» победили всего дважды в 15 проведенных встречах и занимают последнее, 14-е, место в турнирной таблице.
Следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна также проведут в Минске: 10 февраля их ждет встреча с «Зенитом» из
После окончания двухкругового турнира в