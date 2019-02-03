ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 70:57 (24:19, 11:12, 16:9, 19:17) в пользу ЦСКА. Самыми результативными в составе победителей стали Нандо Де Коло (16 очков) и Дэниэл Хэкетт (13), краснодарцам 10 очков принесли Виталий Фридзон, Матеуш Понитка и Дмитрий Хвостов.

ЦСКА следующий матч в Единой лиге ВТБ проведет 11 февраля в Казани против УНИКСа, «Локомотив-Кубань» в тот же день сыграет на выезде против «Химок».