Баскетболисты «Зенита» победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 86:82 (15:22, 21:16, 25:26, 25:18) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Марко Симонович, набравший 22 очка, у «Химок» также 22 балла на счету Джордана Мики.