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22:00 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Зенита» победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 86:82 (15:22, 21:16, 25:26, 25:18) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Марко Симонович, набравший 22 очка, у «Химок» также 22 балла на счету Джордана Мики.

«Химки», потерпевшие третье поражение в чемпионате, с 12 победами занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит», выигравший четвертый матч в лиге подряд, с 9 победами располагается на пятой позиции.

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