Баскетболисты «Зенита» победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Баскетболисты
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Баскетболисты
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
Самым результативным игроком «Зенита» стал Марко Симонович, набравший 22 очка, у «Химок» также 22 балла на счету Джордана Мики.
«Химки», потерпевшие третье поражение в чемпионате, с 12 победами занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит», выигравший четвертый матч в лиге подряд, с 9 победами располагается на пятой позиции.