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17:48 (мск), источник: Р-Спорт

Тренировка «Химок» была прервана из-за эвакуации

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Тренировка баскетбольного клуба «Химки» во вторник была прервана из-за эвакуации, сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

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Во вторник в Москве и Московской области эвакуировали десятки тысяч человек после анонимных звонков с угрозами взрывов, к середине дня число проверяемых объектов превысило сотню.

«В наш баскетбольный центр Московской области сегодня приехали сотрудники соответствующих органов и сказали по громкой связи, что нужно срочно эвакуироваться. Так что тренировка команды была прервана. Хорошо, что она уже подходила к концу в тот момент. Все быстренько переоделись и покинули помещение. С чем это связано — мы можем только догадываться. Говорят, что рассылаются какие-то письма о том, что здание заминировано, и сегодня это коснулось сотни объектов по Москве и области. Сотрудники до сих пор работают в здании», — сказал Астахов по телефону.

Алексей Швед приступил к работе в общей группе и может сыграть против краснодарского «Локомотива-Кубани». Швед в конце ноября получил перелом пальца. В начале февраля главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис сообщил, что кость наконец срослась. «Химки» 7 февраля сыграют в Подгорице против «Будучности» в рамках Евролиги, затем в Единой лиге ВТБ 11 февраля — в Химках против «Локомотива» и 15 февраля — в Казани против УНИКСа.

«Алексей Швед уже начал работу в общей группе, потихоньку к ней подключается. В Черногорию он не летит на матч против “Будучности”, а дальше будет видно. Надеемся, что Швед появится в игре против “Локомотива” 11 февраля или против УНИКСа 15 февраля, это очень важные матчи для нашей команды. Это в идеале, а как оно будет, никто не может сказать», — сказал Астахов по телефону.

«Все зависит от докторов, от самого Алексея, пока еще есть боли. Шесть дней до матча с “Локомотивом”, надеемся, этого хватит, чтобы полностью восстановиться. Мы с нетерпением ждем возвращения Шведа, он нужен команде», — отметил собеседник агентства.

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