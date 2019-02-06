16 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Андорру»

Первая четверть осталась за гостями с разницей в четыре очка, что должно было показать казанцам, что их не ждёт лёгкая прогулка, однако уже во второй четверти ситуация резко поменялась — казанцам удалось отквитать отставание и выйти вперёд, уйдя на большой перерыв с преимуществом в два очка.