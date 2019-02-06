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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

16 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Андорру»

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Андорру» в матче Топ-16 Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"
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Первая четверть осталась за гостями с разницей в четыре очка, что должно было показать казанцам, что их не ждёт лёгкая прогулка, однако уже во второй четверти ситуация резко поменялась — казанцам удалось отквитать отставание и выйти вперёд, уйдя на большой перерыв с преимуществом в два очка.

После большого перерыва УНИКС не оставил шансов гостям — сначала в третьей четверти отыграв ещё три очка, а в четвёртой, ставшей решающей для исхода матча, выиграв и вовсе с разницей «+13». Итоговый счёт встречи — 72:53 (17:21, 15:9, 17:13, 23:10).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Мусса Дьяне, набравший 12 очков.

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