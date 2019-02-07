Российские клубы нашли друг друга

Источник: РИА "Новости"

Одну из четвертьфинальных пар Кубка Европы составили российские команды — «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Пересечение представителей Единой лиги ВТБ стало возможным, с одной стороны, благодаря тому, что краснодарцы вне зависимости от исхода их противостояния со «Скайлайнерc» в последнем туре Top-16 уже не могли сдвинуться со второго места в группе. С другой, появлению российского четвертьфинала поспособствовали казанцы, уверенно — 72:53 — обыгравшие «Андорру» в матче, в котором победа им была не очень-то и нужна.

В группе H Top-16 Кубка Европы играли сразу две российские команды — УНИКС и «Зенит». И именно их большинство специалистов ожидало увидеть на первых двух местах. Но планы спутала достаточно скромная «Андорра», которая, казалось бы, должна была исчерпать запас бодрости еще после первого группового раунда. Но именно андоррская команда дважды обыграла «Зенит» и внесла неоценимый вклад в то, чтобы оставить его за бортом турнира. Больше того, «Андорра» умудрилась победить и УНИКС, так что именно она подошла к последнему туру в роли лидера группы. И на протяжении большей части проходившей в Казани встречи УНИКС—"Андорра казалось, что представители крохотного государства так лидерами группы и останутся. Ведь казанцы заранее обеспечили себе как минимум второе место в группе и путевку в play-off. Так что в последнем туре они уже могли выбирать себе соперника по четвертьфиналу. Выход в него с первого места сводил их с «Локомотивом». Со второго — с «Виллербанном». Собственно, поэтому нужды форсировать события в матче против «Андорры» у них не было. И хотя УНИКС по большей части и оставался впереди, но не настолько, чтобы надежно компенсировать дефицит в 6 очков, образовавшийся после первого матча с андоррцами.

На последнюю четверть УНИКС выходил с преимуществом в те самые 6 очков, которое надо было еще удержать. Но вышло так, что после трехочкового попадания Эрика Макколума гости словно нажали на кнопку «стоп». За всю четверть они набрали 10 очков против 23 у казанцев. Как итог — уверенная победа УНИКСа со счетом 72:53.

Что касается «Локомотива», то он задачу попадания в play-off решил еще после четвертого тура, так что в оставшихся матчах команда Владе Йовановича, к слову, весьма качественно двигающаяся по турнирной сетке (краснодарцы за два этапа потерпели всего три поражения), могла позволить себе несколько снизить обороты. Был, правда, у «Локомотива» был шанс выйти и на первое место в группе F (для этого нужно было обыграть «Виллербанн» в ответном матче с разницей в 3 или более очков), но момент для рывка наверх оказался не самым подходящим. Команда играла без ряда получивших травмы лидеров, таких как Джамел Маклин и Мустафа Фалль, и форсировать события Иванович не стал. Не было у него нужды делать это и в матче последнего тура против худшей команды Top-16 «Скайлайнерc». Но и без тренерской накачки баскетболисты «Локомотива», до матча отмечавшие, что очень хотят порадовать краснодарскую публику красивой игрой, уверенно обыграли соперника, которому удавалось сдерживать натиск хозяев ровно до большого перерыва. В оставшиеся 20 минут на площадке фактически оставалась одна команда, в составе которой особо следует выделить Драгана Апича. Серб только в январе перебрался в Краснодар, в первых матчах не всегда играл стабильно, но вчера провел свою лучшую, пожалуй, игру за «Локомотив». На счету Апича помимо 18 очков (лучший показатель матча) еще 6 подборов, 2 передачи и внушительный коэффициент полезности — 30.

«Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал, — заявил после матча президент “Локомотива-Кубани” Андрей Ведищев.— УНИКС — непростой соперник для нас, последние два сезона мы играем с ним не очень удачно. А в этот раз у казанцев будет еще и преимущество своей площадки. Впрочем, это далеко не решающий фактор. “Локомотив” на протяжении двух сезонов сам получал в play-off такое преимущество, но оно нам не помогло. Возможно, то, что первый матч мы проведем в Казани, как-то даже психологически разгрузит баскетболистов. В любом случае, нам следует должным образом настроиться, выбрать правильную тактику, подлечить травмированных. Определенную сложность, как для нас, так и для казанцев будет представлять то, что четвертьфинал стартует после достаточно продолжительной паузы в клубных турнирах. Плюс у нас немало игроков сборной России, на которых в феврале выпадет дополнительная нагрузка. В общем, много факторов, способных создать препятствия в подготовке к четвертьфинальному противостоянию. Но в любом случае мы должны быть к нему готовы».

Добавим, что первый матч УНИКС и «Локомотив» проведут 5 марта в Казани. Ответная встреча состоится 8 марта в Краснодаре. Третий матч, если он понадобится, пройдет 13 марта в Казани. Победитель российского четвертьфинала в полуфинале выйдет на сильнейшего в паре «Валенсия"—"Летувос Ритас».