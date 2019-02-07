Российские клубы нашли друг друга
В четвертьфинале Кубка Европы встретятся «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
В четвертьфинале Кубка Европы встретятся «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Одну из четвертьфинальных пар Кубка Европы составили российские команды — «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Пересечение представителей Единой лиги ВТБ стало возможным, с одной стороны, благодаря тому, что краснодарцы вне зависимости от исхода их противостояния со «Скайлайнерc» в последнем туре Top-16 уже не могли сдвинуться со второго места в группе. С другой, появлению российского четвертьфинала поспособствовали казанцы, уверенно — 72:53 — обыгравшие «Андорру» в матче, в котором победа им была не
В группе H Top-16 Кубка Европы играли сразу две российские команды — УНИКС и «Зенит». И именно их большинство специалистов ожидало увидеть на первых двух местах. Но планы спутала достаточно скромная «Андорра», которая, казалось бы, должна была исчерпать запас бодрости еще после первого группового раунда. Но именно андоррская команда дважды обыграла «Зенит» и внесла неоценимый вклад в то, чтобы оставить его за бортом турнира. Больше того, «Андорра» умудрилась победить и УНИКС, так что именно она подошла к последнему туру в роли лидера группы. И на протяжении большей части проходившей в Казани встречи УНИКС—"Андорра казалось, что представители крохотного государства так лидерами группы и останутся. Ведь казанцы заранее обеспечили себе как минимум второе место в группе и путевку в
На последнюю четверть УНИКС выходил с преимуществом в те самые 6 очков, которое надо было еще удержать. Но вышло так, что после трехочкового попадания Эрика Макколума гости словно нажали на кнопку «стоп». За всю четверть они набрали 10 очков против 23 у казанцев. Как итог — уверенная победа УНИКСа со счетом 72:53.
Что касается «Локомотива», то он задачу попадания в
«Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал, — заявил после матча президент “Локомотива-Кубани” Андрей Ведищев.— УНИКС — непростой соперник для нас, последние два сезона мы играем с ним не очень удачно. А в этот раз у казанцев будет еще и преимущество своей площадки. Впрочем, это далеко не решающий фактор. “Локомотив” на протяжении двух сезонов сам получал в
Добавим, что первый матч УНИКС и «Локомотив» проведут 5 марта в Казани. Ответная встреча состоится 8 марта в Краснодаре. Третий матч, если он понадобится, пройдет 13 марта в Казани. Победитель российского четвертьфинала в полуфинале выйдет на сильнейшего в паре «Валенсия"—"Летувос Ритас».
Арнольд Кабанов.