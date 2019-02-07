Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Эмполи
Хоккей. НХЛ
8.02
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
8.02
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.02
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
8.02
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.02
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.02
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.02
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.02
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» приедет мстить и за футболистов

Испанский суперклуб в этом сезоне не может обыграть ЦСКА ни в футбол, ни в баскетбол.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Реал» в этом сезоне стали особенными соперниками. Футбольные братья баскетбольного клуба дважды щёлкнули по носу действующему победителю Лиги чемпионов, обыграв их оба раза всухую.

Баскетболисты же выездной матч против «Королевского клуба» проводили 29 ноября, незадолго до ответной игры футболистов.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Гостевая встреча в регулярном чемпионате стала первой после обидного поражения москвичей в белградском «Финале четырёх». Тогда ЦСКА начал встречу очень уверенно, набрав 30 очков за первые 10 минут игры, лидируя с двузначной разницей. Всё перевернулось уже во втором игровом отрезке, в котором «сливочные» вернулись в игру и в итоге одержали первую из двух побед, позволивших поднять над головами заветный кубок.

По аналогичному сценарию складывалась и встреча регулярки. Российский клуб начал мощно, несмотря на отсутствие в составе травмированного любимца мадридской публики Серхио Родригеса. Затем испанско-аргентинское трио Фернандес-Капаццо-Рейес заставило Димитриса Итудиса срочно искать варианты усмирения и принуждения к миру. Варианты нашлись: Хиггинс и Клайберн на пару реализовали шесть из 11 трёхочковых, набрав к концу матча 42 очка. В подтрибунном помещении было заметно, насколько важна эта победа была для греческого коуча красно-синих. Нет сомнений, что и матч в Москве станет особенным не только для него, но и для всей организации.

ЦСКА и «Реал» — исторические соперники на баскетбольном паркете. Если в футболе фаворит очевиден, а любая осечка мадридцев становится сенсацией, то в баскетболе оба клуба (особенно в последние сезоны) стоят абсолютно на одном уровне.

К предстоящей игре «армейцы» подходят в отличном состоянии, преодолев, как кажется, все проблемы начала года. Поражения от «Маккаби» и «Зенита» позади. После осечки в Санкт-Петербурге ЦСКА одержал пять побед подряд, включая мощнейший реванш, взятый у «Будучности» (+30).

В феврале москвичи сыграли уже дважды, а встреча с «Реалом» станет четвёртой подряд домашней. Стоит ли напоминать, что именно дома команда Итудиса проигрывает крайне редко? Последними, кто проверил на себе ужасы обороны действующего чемпиона России, стал краснодарский «Локомотив-Кубань». Гости, несмотря на наличие в составе игроков уровня Дмитрия Кулагина и Виталия Фридзона, сподобились лишь на 57 очков за 40 минут игрового времени.

Под вопросом остаётся участие в матче Кори Хиггинса, получившего травму голеностопа в домашнем матче Единой лиги ВТБ против «Химок». Наличие американского защитника в ротации, безусловно, всегда добавляет вариативности. Его универсализм успешно и в равной степени проявляется на обеих сторонах площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в «Мегаспорте» будет крайне интересным и с турнирной точки зрения. ЦСКА отстаёт от «Реала» на одну победу и, в случае успеха, выведет красно-синих на вторую строчку, что скажется на распределении соперников по плей-офф, который уже не за горами.

Самое главное для российской команды — «Реал» станет экзаменом на прочность. У де Коло был спад, и он его преодолел. Насколько сейчас готов француз? Хайнс наконец обрёл себя? Насколько хорош центровой прямо сейчас? Клайберн показывает запредельную полезность? Сможет ли он быть таким же эффективным с действующим чемпионом?

Ответы получим совсем скоро. 8 февраля, «Мегаспорт», 20:00.

 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили
Путин поздравил российского фристайлиста с победой на ЧМ в США
Алина Загитова высказалась о популярности россиянок в Японии
Для футбольного матча в СИЗО с участием Мамаева все готово
Футболисты «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче
Россиянки завоевали бронзу на ЧМ по конькобежному спорту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь