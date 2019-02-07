Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио1
Эмполи0
Биатлон. Биатлон
идет
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (М)
Хоккей. Европа
21:00
Чехия5
Швеция2
Хоккей. НХЛ
8.02
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
8.02
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.02
Филадельфия Флайерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
8.02
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.02
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
Хоккей. Европа
19:30
РоссияБ3
Финляндия2
Хоккей. НХЛ
8.02
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.02
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
8.02
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.02
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
22:58 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Будучность» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 7 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над черногорской «Будучностью» со счетом 98:90 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал американский тяжелый форвард «Химок» Джордан Мики, набравший 25 очков.

В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав девять побед при 13 поражениях. «Будучность» с шестью победами и 16 поражениями занимает предпоследнее, 15-е место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 21 матче.

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют с греческим «Панатинаикосом» 22 февраля.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Сибиряк не дал испортить хоккейный праздник в Ярославле
Пять лет Олимпиаде в Сочи: какой мы ее запомнили
Футболисты ЦСКА сыграют с клубом АПЛ на сборе в Испании
Валуев поделился мнением о реванше Нурмагомедова и Макгрегора
ЧМ-2018 по футболу в России назвали самым красивым в истории
Футболисты «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче
Нападающий ЦСКА рассказал о тяжелых отношениях со Слуцким
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь