«Химки» победили «Будучность» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 7 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над черногорской «Будучностью» со счетом 98:90 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 7 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над черногорской «Будучностью» со счетом 98:90 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал американский тяжелый форвард «Химок» Джордан Мики, набравший 25 очков.
В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав девять побед при 13 поражениях. «Будучность» с шестью победами и 16 поражениями занимает предпоследнее, 15-е место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 21 матче.
В следующем туре «Химки» в гостях сыграют с греческим «Панатинаикосом» 22 февраля.