«Химки» победили «Будучность» в матче баскетбольной Евролиги

В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав девять побед при 13 поражениях. «Будучность» с шестью победами и 16 поражениями занимает предпоследнее, 15-е место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 21 матче.