Баскетболисты «Барселоны» победили «Жальгирис» в матче Евролиги

Встреча, состоявшаяся в Барселоне, закончилась со счетом 78:72 (23:20, 22:18, 15:24, 18:10).

В другом матче дня израильский «Маккаби» (Тель-Авив) на своей площадке одолел греческий «Олимпиакос» — 65:64 (14:16, 12:13, 19:13, 20:22).