Баскетболисты «Барселоны» победили «Жальгирис» в матче Евролиги
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Испанская «Барселона» нанесла поражение литовскому «Жальгирису» в матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Испанская «Барселона» нанесла поражение литовскому «Жальгирису» в матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча, состоявшаяся в Барселоне, закончилась со счетом 78:72 (23:20, 22:18, 15:24, 18:10).
В другом матче дня израильский «Маккаби» (Тель-Авив) на своей площадке одолел греческий «Олимпиакос» — 65:64 (14:16, 12:13, 19:13, 20:22).