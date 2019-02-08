Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ4
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд1
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз4
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ0
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ3
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБ1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзБ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзОТ4
Колорадо Эвеланш3
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Вильярреал
Биатлон. Биатлон
00:55
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (Ж)
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио1
Эмполи0
Биатлон. Биатлон
7.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (М)
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
11:04 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Барселоны» победили «Жальгирис» в матче Евролиги

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Испанская «Барселона» нанесла поражение литовскому «Жальгирису» в матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Барселоне, закончилась со счетом 78:72 (23:20, 22:18, 15:24, 18:10).

В другом матче дня израильский «Маккаби» (Тель-Авив) на своей площадке одолел греческий «Олимпиакос» — 65:64 (14:16, 12:13, 19:13, 20:22).

 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Сибиряк не дал испортить хоккейный праздник в Ярославле
Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами
«Кардифф» выразил соболезнования семье футболиста Сала
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Норвежка выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Определены составы эстафетных команд России на этапе КМ в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь