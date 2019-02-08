«Нижний Новгород» сыграет с «Венецией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка данной стадии состоялась в пятницу. Матчи 1/8 финала пройдут в первой половине марта.

В случае прохода в следующий раунд «Нижний Новгород» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Антверпен» (Бельгия) — «Мурсия» (Испания).