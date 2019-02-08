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15:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Нижний Новгород» сыграет с «Венецией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Нижний Новгород» встретится с итальянским клубом «Венеция» в 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте турнира.

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Жеребьевка данной стадии состоялась в пятницу. Матчи 1/8 финала пройдут в первой половине марта.

В случае прохода в следующий раунд «Нижний Новгород» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Антверпен» (Бельгия) — «Мурсия» (Испания).

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