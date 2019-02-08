ЦСКА победил мадридский «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, одержав 17 побед при пяти поражениях. «Реал» идет вторым при аналогичной статистике, но у мадридского клуба на одну победу в овертайме меньше. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 21 матче.