ЦСКА победил мадридский «Реал» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл испанский «Реал» со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл испанский «Реал» со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА француз Нандо де Коло, набравший 21 очко.
В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, одержав 17 побед при пяти поражениях. «Реал» идет вторым при аналогичной статистике, но у мадридского клуба на одну победу в овертайме меньше. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 21 матче.
В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанским клубом «Гран Канария» 21 февраля.