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22:06 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил мадридский «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл испанский «Реал» со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА француз Нандо де Коло, набравший 21 очко.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, одержав 17 побед при пяти поражениях. «Реал» идет вторым при аналогичной статистике, но у мадридского клуба на одну победу в овертайме меньше. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 18 побед в 21 матче.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанским клубом «Гран Канария» 21 февраля.

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