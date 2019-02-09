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08:39 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Милана» обыграли «Дарюшшафаку» в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Баскетболисты итальянского «Милана» на своем паркете обыграли турецкую «Дарюшшафаку» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча в Италии завершилась победой «Милана» со счетом 90:78 (19:17, 21:19, 20:25, 30:17). Самыми результативными в составе «Милана» стали Миндаугас Кузминскас (19 очков, 8 подборов) и Майк Джеймс (18 очков, 5 передач). У «Дарюшшафаки» 21 очко на счету Тони Дугласа.

В других матчах тура турецкий «Фенербахче» дома со счетом 85:66 обыграл греческий «Панатинаикос», а испанская «Баскония» на своем паркете оказалась сильнее немецкой «Баварии» — 76:68.

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