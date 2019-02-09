Баскетболисты «Милана» обыграли «Дарюшшафаку» в домашнем матче Евролиги

Встреча в Италии завершилась победой «Милана» со счетом 90:78 (19:17, 21:19, 20:25, 30:17). Самыми результативными в составе «Милана» стали Миндаугас Кузминскас (19 очков, 8 подборов) и Майк Джеймс (18 очков, 5 передач). У «Дарюшшафаки» 21 очко на счету Тони Дугласа.