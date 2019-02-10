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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли «Зениту» в Единой лиге ВТБ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 14-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Только в последней четверти сегодняшней домашней встречи с питерским «Зенитом» чемпионы Беларуси преуспели, а в остальном гости полностью доминировали и выиграли со счетом — 79:68 (27:23, 24:13, 23:13, 5:19). Самым результативным в составе минчан стал новобранец команды американец Джамар Абрамс, в активе которого 17 очков.

В этом сезоне минские «драконы» победили всего дважды в 16 проведенных встречах и занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 3 марта в Таллине с «Калевом». У эстонской команды 6 викторий в 15 встречах и 9-е место. Лидирует московский ЦСКА — 16 побед (17 матчей), у подмосковных «Химок» и казанского УНИКСа по 12 выигрышей.

После окончания двухкругового турнира в плей-офф выйдут 8 лучших команд.

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