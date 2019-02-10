Минские «Цмокi» проиграли «Зениту» в Единой лиге ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Только в последней четверти сегодняшней домашней встречи с питерским «Зенитом» чемпионы Беларуси преуспели, а в остальном гости полностью доминировали и выиграли со счетом — 79:68 (27:23, 24:13, 23:13, 5:19). Самым результативным в составе минчан стал новобранец команды американец Джамар Абрамс, в активе которого 17 очков.

В этом сезоне минские «драконы» победили всего дважды в 16 проведенных встречах и занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 3 марта в Таллине с «Калевом». У эстонской команды 6 викторий в 15 встречах и 9-е место. Лидирует московский ЦСКА — 16 побед (17 матчей), у подмосковных «Химок» и казанского УНИКСа по 12 выигрышей.