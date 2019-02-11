Баскетболисты УНИКСА обыграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСА выиграли у московского ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСА выиграли у московского ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.
УНИКС в Казани победил со счетом 71:68 (10:18, 16:12, 15:18, 30:20).
Самым результативным игроком матча стал Нандо де Коло из ЦСКА, который набрал 19 очков.
Армейцы потерпели второе поражение в чемпионате в 18 играх, но остались на первом месте в турнирной таблице. УНИКС вышел на второе место с 13 победами.
15 февраля УНИКС примет подмосковные «Химки», а ЦСКА встретится с «Пармой» в Перми.