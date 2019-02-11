Прифтис > Итудис. Бой двух Димитрисов остался за Казанью
ЦСКА потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ, УНИКС намерен укрепиться на второй строчке в турнирной таблице.
ЦСКА потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ, УНИКС намерен укрепиться на второй строчке в турнирной таблице.
Казанский УНИКС ведёт с «Химками» ожесточённую борьбу за второе место в турнирной таблице. В этом свете встреча с ЦСКА — так себе подмога, но и подмосковный клуб в то же время не прохлаждался и принимал дома краснодарский «Локомотив-Кубань». В чемпионате совсем скоро грядёт небольшой перерыв, связанный с матчами сборных, и сразу две
УНИКС традиционно плохо играет против ЦСКА. Российских клубов, которые играют против
К очередной встрече с казанцами москвичи подошли в хорошем состоянии, Димитрис Итудис ещё перед игрой с «Реалом» несколько раз говорил, что у клуба сейчас «хороший момент». В
Первая половина матча получилась такой противоречивой, что казалось, будто в одном из
Семь минут хозяева играли ещё терпимо: они старались бегать в быстрые отрывы, с переменным успехом боролись на подборе. А вот потом — как отрезало. К концу первой десятиминутки Нандо де Коло завершил 10-очковый личный спурт, и не успел УНИКС опомниться, как уже проигрывал почти двукратно. Итудис выпустил на паркет Боломбоя, Ухова и даже дёргал со скамейки Лопатина, но тот выйти так и не успел.
Ещё хуже для УНИКСа всё стало во второй четверти: ЦСКА стремительно бежал в «транзишн», почти перестал терять мяч, а Боломбой получил вид на жительство в «краске» соперника. За игроками на дуге казанцы тоже не успевали, и Кори Хиггинс двумя точными залпами сделал преимущество армейцев двукратным. Прифтис затребовал второй
Доподлинно неизвестно, что именно грек говорил в этом минутном перерыве, но многие европейские специалисты с удовольствием взяли бы у него
Но потом Казань начисто переиграла Москву. В менее результативном баскетболе УНИКС чувствовал себя относительно спокойно, в то время как ЦСКА нервничал. Прифтис отправил свою команду прессинговать соперника на чужой половине площадки, и это тоже принесло плоды — команда из столицы Татарстана догнала
Поначалу казалось, что армейцев может в одиночку вытащить Хиггинс, проходы которого долгое время оставались неразрешимой загадкой для обороны хозяев. Однако у ЦСКА блистал он один, а у казанцев —
Пока Итудис танцевал в своей зоне марлезонские балеты и не понимал, зачем судьям свисток, казанцы повели «+5» за полторы минуты до конца. С ответственной миссией спасать фаворита вышел де Коло, но француз смог лишь подарить армейским болельщикам надежду на камбек. Не более.
Окончательно интригу в этой встрече убил Морган, который после дальнего промаха Смита взял подбор в нападении и добавил с фолом. Итоговый счёт — 71:68 в пользу УНИКСа.
У Моргана к финальной сирене насобирался
Пикантности этой ситуации придаёт то, что уже через неделю казанцы сыграют дома с химчанами. Будь на нашем месте Пятачок, он бы выдал
Артём Комаров