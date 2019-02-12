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12 февраля, источник: ТАСС

Куртинайтис: Баскетболист «Химок» Швед ради команды готов играть через боль

ХИМКИ /Московская область/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед продолжает восстановление от травмы пальца руки, но готов выходить на площадку даже через боль, если это потребуется. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от краснодарского «Локомотива-Кубани» (82:84) в рамках Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок получил травму 24 ноября в матче Евролиги против литовского «Жальгириса» (84:83).

«Сроки восстановления Алексея меняются ежедневно, слышал уже около 10 версий. Его снимок выглядит неплохо, он сам рвется в бой, это черта его русского характера, и я жду, когда он сможет вернуться. Но врачам виднее, когда это будет возможно. По словам Алексея, он готов играть через боль», — сказал литовский специалист.

«Команда была построена вокруг Шведа, другие играют по ситуации, без него команде играть тяжело, на площадке не хватает лидера, который готов взять игру на себя, это чувствуется. Он один из лучших даже не в Единой лиге ВТБ, а в Европе, но даже без него такие игры, как с “Локомотивом”, нужно выигрывать», — добавил он.

Швед был признан самым ценным игроком восьмого и девятого туров Евролиги текущего сезона. В нынешнем сезоне 30-летний защитник в среднем набирает 24 очка, 7,2 передачи и 3,1 подбора. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером Евролиги и Единой лиги ВТБ.

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