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12 февраля, источник: ТАСС

Кириленко: Конфликт Евролиги и FIBA находится в патовой ситуации

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Конфликт между Евролигой и Международной федерацией баскетбола (FIBA) находится в патовой ситуации и не будет решен, пока организации не подпишут документ, регламентирующий отношения между ними. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Источник: РИА "Новости"

Конфликт FIBA и Евролиги длится не первый год. FIBA не раз открыто возмущалась календарем Евролиги в связи с тем, что в нем не предусмотрены «окна» для игр национальных команд. Евролига же заявляет, что игроки клубов, которые участвуют в турнире, имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных команд по ходу сезона.

«Ситуация патовая, я не вижу, что кто-то в ближайшее время найдет выход, — сказал Кириленко. — Лично я готов участвовать в переговорах между сторонами, если это будет необходимо. У меня ни к кому нет каких-то неприятных или негативных отношений. Хотя я читаю в СМИ, что якобы воюю с президентом Евролиги, но это не так».

«Конечно, и мы, и все устали от происходящего. Сборная недополучает игроков из-за отсутствия пауз на “окна” в Евролиге. Но пока не будет договора FIBA и Евролиги, документа, регламентирующего отношения, ничего хорошего не будет», — подчеркнул глава РФБ.

Руководство FIBA ранее делало заявление, что система проведения матчей сборных останется прежней, хоть и пересекается с клубными соревнованиями.

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