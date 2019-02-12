Кириленко: Конфликт Евролиги и FIBA находится в патовой ситуации

Источник: РИА "Новости"

Конфликт FIBA и Евролиги длится не первый год. FIBA не раз открыто возмущалась календарем Евролиги в связи с тем, что в нем не предусмотрены «окна» для игр национальных команд. Евролига же заявляет, что игроки клубов, которые участвуют в турнире, имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных команд по ходу сезона.

«Ситуация патовая, я не вижу, что кто-то в ближайшее время найдет выход, — сказал Кириленко. — Лично я готов участвовать в переговорах между сторонами, если это будет необходимо. У меня ни к кому нет каких-то неприятных или негативных отношений. Хотя я читаю в СМИ, что якобы воюю с президентом Евролиги, но это не так».

«Конечно, и мы, и все устали от происходящего. Сборная недополучает игроков из-за отсутствия пауз на “окна” в Евролиге. Но пока не будет договора FIBA и Евролиги, документа, регламентирующего отношения, ничего хорошего не будет», — подчеркнул глава РФБ.