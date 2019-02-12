Баскетболисты «Астаны» одержали третью подряд победу в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Астаны» обыграли польскую «Зелену-Гуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Баскетболисты «Астаны» обыграли польскую «Зелену-Гуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 84:70. Самым результативным игроком стал Майкл Дженкинс из «Астаны», который набрал 17 очков.
Для «Астаны» эта победа стала третьей подряд. Казахстанский клуб занимает шестое место. В следующей игре «Астана» 27 февраля в гостях сыграет с пермской «Пармой».