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12 февраля, источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» одержали третью подряд победу в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Астаны» обыграли польскую «Зелену-Гуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 84:70. Самым результативным игроком стал Майкл Дженкинс из «Астаны», который набрал 17 очков.

Для «Астаны» эта победа стала третьей подряд. Казахстанский клуб занимает шестое место. В следующей игре «Астана» 27 февраля в гостях сыграет с пермской «Пармой».

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