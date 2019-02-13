Курское «Динамо» обыграло «Авениду» в Евролиге
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли испанскую «Авениду» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли испанскую «Авениду» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча группы В в Курске завершилась со счетом 69:51 (19:12, 18:9, 15:16, 17:14). В составе хозяев Соня Петрович набрала 16 очков, Наташа Ховард сделала
«Динамо», идущее на первом месте в турнирной таблице группы и уже гарантировавшее себе выход в