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21:53 (мск), источник: Р-Спорт

Курское «Динамо» обыграло «Авениду» в Евролиге

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» обыграли испанскую «Авениду» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча группы В в Курске завершилась со счетом 69:51 (19:12, 18:9, 15:16, 17:14). В составе хозяев Соня Петрович набрала 16 очков, Наташа Ховард сделала дабл-дабл (13 очков, 14 подборов).

«Динамо», идущее на первом месте в турнирной таблице группы и уже гарантировавшее себе выход в плей-офф, в заключительном туре «регулярки» 20 февраля в гостях встретится с турецким клубом «Хатай».

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