Курское «Динамо» обыграло «Авениду» в Евролиге

Встреча группы В в Курске завершилась со счетом 69:51 (19:12, 18:9, 15:16, 17:14). В составе хозяев Соня Петрович набрала 16 очков, Наташа Ховард сделала дабл-дабл (13 очков, 14 подборов).

«Динамо», идущее на первом месте в турнирной таблице группы и уже гарантировавшее себе выход в плей-офф, в заключительном туре «регулярки» 20 февраля в гостях встретится с турецким клубом «Хатай».