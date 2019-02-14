Баскетболисты «Автодора» победили эстонский «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
«Автодор» следующий матч проведет в гостях 2 марта с пермским клубом «Парма», а «Калев» днем позже примет белорусский «Цмоки-Минск».
«Автодор» следующий матч проведет в гостях 2 марта с пермским клубом «Парма», а «Калев» днем позже примет белорусский «Цмоки-Минск».
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Саратове в четверг, завершилась со счетом 112:109 (31:32, 25:28, 20:21, 36:28) в пользу хозяев площадки. Самым результативным у «Автодора» был Никита Михайловский, набравший 22 очка. У гостей лучшими на площадке были Чавон Льюис и Арнетт Моултри, заработавшие по 24 очка.
«Автодор» следующий матч проведет в гостях 2 марта с пермским клубом «Парма», а «Калев» днем позже примет белорусский «Цмоки-Минск».