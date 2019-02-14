Баскетболисты «Автодора» победили эстонский «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Саратове в четверг, завершилась со счетом 112:109 (31:32, 25:28, 20:21, 36:28) в пользу хозяев площадки. Самым результативным у «Автодора» был Никита Михайловский, набравший 22 очка. У гостей лучшими на площадке были Чавон Льюис и Арнетт Моултри, заработавшие по 24 очка.