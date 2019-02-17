Десять человек вошли в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ
ТАСС, 17 февраля. Баскетбольная Единая лига ВТБ представила свой Зал славы, в который вошли семь игроков и три тренера. Об этом сообщает
ТАСС, 17 февраля. Баскетбольная Единая лига ВТБ представила свой Зал славы, в который вошли семь игроков и три тренера. Об этом сообщает
Среди игроков в Зал славы включены сербский защитник Милош Теодосич (ЦСКА, 2011−2017), российский форвард Андрей Кириленко (ЦСКА, 2011−2012, 2014−2015), российский форвард Виктор Хряпа (ЦСКА, 2009−2018), американский защитник Эрл Роулэнд (ВЭФ, 2012−2013; «Химки», 2016−2017), эстонский защитник Грегор Арбет («Калев», 2009−2018), американский защитник Кит Лэнгфорд («Химки», 2009−2011; УНИКС, 2014−2017), казахстанский защитник американского происхождения Джерри Джонсон («Летувос Ритас» (2010−2011; «Астана», 2011−2016).
Теодосич — самый титулованный иностранный игрок в истории лиги, лидер среди всех легионеров по результативным передачам; Кириленко — единственный игрок в истории лиги, который за один год стал самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона и плей-офф; Хряпа — восьмикратный чемпион лиги ВТБ, автор первого в истории
Среди тренеров в Зал славы были включены итальянец Этторе Мессина, литовец Римас Куртинайтис и россиянин Евгений Пашутин.
Мессина (ЦСКА, 2012−2014) дважды выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ, один из двух тренеров в истории лиги (наряду с Димитрисом Итудисом), который имеет более 80% побед при 50+ проведенных матчей. Куртинайтис (ВЭФ, 2010−11; «Химки», 2011−2016, 2019 — настоящее время) — первый тренер в истории лиги, одержавший 100 побед в чемпионате, единственный тренер не из ЦСКА — чемпион лиги ВТБ. Пашутин тренировал ЦСКА (2009−2010), УНИКС (2010−2012, 2014−2017), «Локомотив-Кубань» (2012−2014), «Автодор» (2017−2018, 2019 — настоящее время), он принял участие во всех 10 сезонах лиги, рекордсмен по количеству матчей среди тренеров (210), лидер по победами среди российский тренеров в истории лиги, чемпион лиги ВТБ — 2009/10.