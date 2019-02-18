Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал1
Барыс0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур1
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Слован
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Вашингтон Кэпиталз2
Футбол. Зарубежный
22:30
Нюрнберг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Атлетик
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз1
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Баффало Сэйбрз1
Биатлон. Биатлон
00:05
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
17DJ Smash, Сироткин и победа ЦСКА над «Реалом»
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
12:52 (мск), источник: ТАСС

MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ Родригес переведет 500 тыс. рублей на благотворительность

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самый ценный игрок (MVP) Матча звезд Единой лиги ВТБ испанский баскетболист Серхио Родригес переведет полученные за приз 500 тыс. рублей на благотворительность. Об этом он заявил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье команда «Звезды мира» победила сборную «Звезды России» со счетом 118:115 в Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Родригес набрал в матче 20 очков и сделал пять передач.

«Я планирую потратить эти деньги на благотворительность, — сказал Родригес. — У меня есть детский лагерь в Тенерифе для ребят, желающих заниматься баскетболом, я им помогаю. Часть средств переведу туда, а другую — Кайлу Хайнсу (американский баскетболист, партнер Родригеса по ЦСКА — прим. ТАСС). У него тоже есть подобный проект, он многое делает для детей в своем родном городе, а без Кайла мы бы не одержали победу, и я бы не получил награду MVP».

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в третий раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй — в 2018 году в Санкт-Петербурге. В 2019 году встреча прошла в Москве.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Главная битва сезона: Туктамышева бросает вызов Медведевой
К ЧМ готов только Логинов? Итоги американских этапов Кубка мира
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах
Зидан обозначил два условия при подписании контракта с «Челси»
«Решил драться»: Минаков обратился к фанатам после поражения
Российский форвард признан третьей звездой дня в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь