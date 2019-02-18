MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ Родригес переведет 500 тыс. рублей на благотворительность

«Я планирую потратить эти деньги на благотворительность, — сказал Родригес. — У меня есть детский лагерь в Тенерифе для ребят, желающих заниматься баскетболом, я им помогаю. Часть средств переведу туда, а другую — Кайлу Хайнсу (американский баскетболист, партнер Родригеса по ЦСКА — прим. ТАСС). У него тоже есть подобный проект, он многое делает для детей в своем родном городе, а без Кайла мы бы не одержали победу, и я бы не получил награду MVP».