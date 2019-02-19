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09:35 (мск), источник: Р-Спорт

Герасименко продал «Канту»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Канту», который принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Герасименко, продан компании Tutti Insieme Cantù, сообщается на сайте итальянского баскетбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось, что «Канту» будет продан за 800 тысяч евро, причем 350 тысяч будет выплачено единовременно, оставшуюся часть суммы новые владельцы выплатят в течение нескольких лет.

«Канту» трижды побеждал в чемпионате Италии, дважды — в Кубке чемпионов (сейчас — Евролига).

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