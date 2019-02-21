Баскетболистки курского «Динамо» победили «Хатай» в матче Евролиги
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло в гостях турецкий «Хатай» в матче женской баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло в гостях турецкий «Хатай» в матче женской баскетбольной Евролиги.
Встреча группы B, прошедшая в среду в Турции, завершилась со счетом 87:62 (23:12, 21:13, 28:16, 15:21) в пользу «Динамо». В составе победительниц 17 очков набрала Брианна Стюарт.
«Динамо» с 13 победами в 14 матчах вышло в