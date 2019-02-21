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00:57 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК победили «Касторс Брен» в матче Евролиги

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК обыграл бельгийский клуб «Касторс Брен» в матче женской баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы A, прошедшая в среду в Бельгии, завершилась со счетом 95:69 (27:18, 34:13, 10:16, 24:22) в пользу УГМК. В составе победительниц 16 очков набрала Кайла Макбрайд, дабл-дабл сделала Раиса Мусина — 12 баллов, 12 подборов.

Екатеринбургский клуб с 13 победами в 14 матчах вышел в плей-офф с первого места в группе.

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