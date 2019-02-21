Баскетболистки УГМК победили «Касторс Брен» в матче Евролиги

Встреча группы A, прошедшая в среду в Бельгии, завершилась со счетом 95:69 (27:18, 34:13, 10:16, 24:22) в пользу УГМК. В составе победительниц 16 очков набрала Кайла Макбрайд, дабл-дабл сделала Раиса Мусина — 12 баллов, 12 подборов.