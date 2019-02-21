Баскетболистки «Надежды» проиграли «Скио» и сыграют в плей-офф Кубка Европы
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оренбургская «Надежда» проиграла итальянскому клубу «Скио» в матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оренбургская «Надежда» проиграла итальянскому клубу «Скио» в матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги.
Встреча заключительного тура группы A, прошедшая в среду в Италии, завершилась со счетом 82:50 (21:11, 19:12, 15:17, 27:10) в пользу «Скио». В составе «Надежды» 17 очков набрала Брионна Джонс.
«Надежда» с семью победами в 14 матчах заняла пятое место в группе A Евролиги и сыграет в четвертьфинале Кубка Европы.