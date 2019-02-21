Баскетболистки УГМК сыграют с «Ригой» в четвертьфинале Евролиги
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК встретится с «Ригой» в четвертьфинале женской баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК встретится с «Ригой» в четвертьфинале женской баскетбольной Евролиги.
В среду завершился групповой этап турнира. УГМК и другой российский клуб — курское «Динамо» — заняли первые места в группах A и B соответственно.
Соперником екатеринбургского клуба стала четвертая команда группы B «Рига». «Динамо» в четвертьфинале Евролиги сыграет с польским «Польковице» (4-е место в группе A).
Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
«Прага» (Чехия) — «Фенербахче» (Турция),
«Шопрон» (Венгрия) — «Бурж» (Франция).