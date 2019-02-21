18 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Гран Канарию»

Источник: РИА "Новости"

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«Армейцы» сходу завладели инициативой и уже в первой четверти повели с разницей в 9 очков — 29:20. К большому перерыву преимущество ЦСКА стало двузначным — 56:42.

Во второй половине встречи ничего не изменилось. В третьей четверти подопечные Итудиса повели уже разгромным счётом — 83:64, а в заключительные десять минут встречи оформили крупную победу — 107:85.