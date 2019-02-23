«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 22 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил греческому «Панатинаикосу» со счетом 85:94 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 22 февраля. Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил греческому «Панатинаикосу» со счетом 85:94 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Панатинаикоса» Томас Дешон, набравший 25 очков. У «Химок» больше всех очков набрал американский форвард Томас Малкольм (18).
В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав девять побед при 14 поражениях. «Панатинаикос» с десятью победами и 13 поражениями занимает 11-е место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 20 побед в 23 матчах.
В следующем матче «Химки» дома сыграют с «Миланом» 28 февраля, в тот же день «Панатинаикос» на выезде сыграет с испанской «Гран Канарией».