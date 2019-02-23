«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

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Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Панатинаикоса» Томас Дешон, набравший 25 очков. У «Химок» больше всех очков набрал американский форвард Томас Малкольм (18).

В турнирной таблице «Химки» занимают 12-е место, одержав девять побед при 14 поражениях. «Панатинаикос» с десятью победами и 13 поражениями занимает 11-е место. Лидирует в таблице турецкий «Фенербахче», имеющий 20 побед в 23 матчах.