Нужен Швед! «Химки» проиграли последний матч перед возвращением своего лидера

Источник: Советский спорт

В пятницу на паркете ОАКА Арены в Афинах желто-синие уступили 85:94.

ТРИ МЕСЯЦА БЕЗ ШВЕДА

30 ноября, 10-й тур Евролиги. «Химки» только что лишились Шведа — Алексей сломал мизинец в предыдущем поединке с «Жальгирисом». В гости к желто-синим пожаловал «Панатинаикос» — и уехал «на щите», уступив 68:75. Парни сыграли «за себя и за Лешку!» — мощно сработали в защите, отпахали в нападении, искали любую возможность добиться успеха — и все-таки нашли.

Как много воды с тех пор утекло!

Прошло еще 12 туров Евролиги. В обоих клубах поменялись тренеры. И даже слегка обновился состав. «Пао» возглавил Рик Питино (Хави Паскуаль был уволен) — опальный коуч, «изгнанный» из США после грандиозного скандала, возникшего в команде университета Луисвилля. Наставник, вопреки всем правилам студенческой лиги, так активно задабривал своих игроков (и заманивал новых), что не гнушался даже покупать им проституток. Когда правда всплыла, Питино был отстранен от любой тренерской деятельности, но — только на родине. Так что подался в Европу, приехав в Афины.

«Химки» тем временем расстались с Барцокасом, вернув Римаса Куртинайтиса. При этом желто-синие помимо Шведа потеряли еще и Энтони Гилла. Он сначала «сломался», потом успел вернуться, потом «сломался» опять — на этот раз «с концами» (ну, в смысле — до конца сезона). Успел приехать Гарлон Грин. Успел уехать (по истечении короткого контракта). Сами химчане чередовали неплохие матчи (вроде того же поединка с «Пао» или битвы с «Реалом» в Мадриде или победы над самим «Фенербахче»!) с откровенно провальными. Уступили «Зениту», «Локо» и УНИКСу в Единой лиге. Успели дважды проиграть «Баварии» в Евролиге. При этом краха не случилось. Шансы на плей-офф остаются. Перед встречей с «Пао» в Афинах «Химки» поднялись на 11-е место в таблице. Афиняне же шли строчкой ниже, с таким же балансом побед/поражений (9−13).

Такая вот жесткая конкуренция в этом сезоне!

А Швед все еще не вернулся. Коварный перелом все никак не хотел нормально срастись, так что восстановление затянулось. Алексея ждали еще в январе, но возвращение пришлось отсрочить на месяц. Сейчас-то он почти здоров. Должен сыграть против «Милана» — дома, на «Арене Мытищи», в последний день февраля. Но это будет следующий тур. Против «Пао» пришлось снова бороться без него.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ «ПАО»

— «Панатинаикос» — быстрая, бегущая команда, которая дома всегда выступает с удвоенной энергией. Против нее необходимо поставить позиционную игру. Если мы сдержим их быстрые отрывы и раннее нападение, нам будет легче. И будет крайне важно проявить дисциплину, — отметил Куртинайтис перед матчем.

У «Пао» не все ладится в этом сезоне, даже приход Питино серьезно ничего не изменил. Но на родной «ОАКА Арене» афиняне в рамках Евролиги выиграли 8 матчей из 11! При том, что у них — всего 9 побед… Здесь были биты ЦСКА и «Барселона», «Маккаби» и «Анадолу Эфес». Почти все лидеры турнира! Даже не при полных трибунах (это странно, но факт — аншлаги перестали быть здесь обыденностью, болельщики уже не так жалуют «Пао») афиняне черпают энергию своих стен и фанатов, играя куда лучше, чем обычно. И мы увидели это опять.

Не получается у «Химок» справиться с быстрыми отрывами соперников. И их же ранним нападением. Не ладятся дела в защите. Хозяева бегут! Бегут быстро, задорно. Бегут с огоньком! Один лишь Дешон Томас за половину матча набирает 22 очка. «Панатинаикос» в целом — 65. За две первых четверти! В первом круге, в гостях у желто-синих, «зеленые» за поединок в целом «наковыряли» лишь 68. Вот как остановить их теперь?

Радует то, что «Химки» тоже не проваливаются. Да, оборона не справляется, но атака работает. Не так, как могла бы, но все же… Малкольм Томас с Тони Крокером (Джордан Мики пока незаметен, точнее — заметен, но лишь неудачными действиями) ведут борьбу на передовой, помогая гостям отстать не слишком сильно. В итоге — 65:50 к большому перерыву. Минус 15 — это много. Но все же — не критично.

ТЯЖЕЛАЯ ПОГОНЯ

У хозяев не может все «лететь» бесконечно. Конечно, гости тоже собираются. Римас находит слова для парней, находит правильные схемы, которые с началом второй половины помогают застопорить атаки «зеленых». Если за первые 20 минут «Пао» набрал аж 65 баллов, то за следующие 6 — всего 5! У «Химок» дела идут лучше, интрига в матч возвращается, когда на табло горит 70:65. Тут и Мики включился (не зря он, все же, нашел себя в роли лидера в отсутствие Шведа и Гилла). И Вяльцев. И Маркович.

Но слишком много сил отдано на эту погоню. Питино вовремя берет тайм-ауты. Задействует весь свой ростер. Калатес продолжает делать чудо-передачи, Лэнгфорд и Папапетру — забивать важные мячи. Разве что Томаса прикрыли, но не одним Дешоном силен «Пао». А костяк желто-синих подсаживается на фолы. Уходят за перебор замечаний Вяльцев и Крокер. На грани — Зубков. И в упорной концовке сил на решающий рывок не остается.

Обидно, жалко. Но такова реальность.