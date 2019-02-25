Американский баскетболист Ди Джей Ньюбилл стал игроком «Автодора»
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский защитник Ди Джей Ньюбилл подписал контракт с «Автодором», сообщается на сайте саратовской баскетбольной команды.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американский защитник Ди Джей Ньюбилл подписал контракт с «Автодором», сообщается на сайте саратовской баскетбольной команды.
Соглашение с Ньюбиллом рассчитано до конца нынешнего сезона и вступит в силу после прохождения игроком медицинского обследования. Американский баскетболист сезон-2018/19 начал в составе австралийского клуба «Кэрнс Тайпанс», в среднем набирая по 14,6 очка, делая 4,2 подбора и отдавая 2,5 передачи. Затем он стал свободным агентом.
Также Ньюбилл выступал за клубы «Виллербан» (Франция), «Акхисар» (Турция), «Остенде» (Бельгия), «Нью Зиланд Брейкерс» (Новая Зеландия) и «Торунь» (Польша).