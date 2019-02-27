БК «Астана» обыграл «Парму» и продлил победную серию до четырех матчей

Встреча прошла в российской Перми и завершилась победой казахстанского клуба со счетом 85:80 (28:22, 17:26, 20:22, 15:15). Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Джей Джей О́Брайен, набравший 23 очка.

Таким образом, «Астана» продлила победную серию до четырех матчей. В текущем сезоне она выиграла уже 11 игр — пока это лучший показатель регулярных чемпионатов.