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22:03 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли «Милану» в матче баскетбольной «Евролиги»

МЫТИЩИ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил итальянскому клубу «Олимпия Милан» со счетом 88:90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"
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Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 23 очка и 11 передач. Швед провел первый матч после травмы пальца, которую он получил в матче девятого тура Евролиги с литовским «Жальгирисом» 24 ноября.

«Химки» продолжают борьбу за попадание в плей-офф и занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. «Олимпия Милан» с 13 победами и 11 поражениями занимает шестую строчку. Ранее участие в плей-оффгарантировали турецкий «Фенербахче», российский ЦСКА и испанский «Реал».

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют с испанской «Басконией» 8 марта.

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