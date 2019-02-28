«Химки» проиграли «Милану» в матче баскетбольной «Евролиги»

Источник: РИА "Новости"

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Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 23 очка и 11 передач. Швед провел первый матч после травмы пальца, которую он получил в матче девятого тура Евролиги с литовским «Жальгирисом» 24 ноября.

«Химки» продолжают борьбу за попадание в плей-офф и занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. «Олимпия Милан» с 13 победами и 11 поражениями занимает шестую строчку. Ранее участие в плей-офф гарантировали турецкий «Фенербахче», российский ЦСКА и испанский «Реал».